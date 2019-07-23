Alacak verecek davasında kan aktı
1 saat önce
Bursa'da iş yeri sahibi ve kiracı arasında yaşanan alacak verecek tartışmasında kan aktı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:05 Kaynak: İHA
'da iş yeri sahibi ve kiracı arasında yaşanan alacak verecek tartışmasında kan aktı. Bıçakların kullanıldığı tartışmada 2 kişi yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, Bursa'nın İnegöl
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden iş yeri sahibi ile kiracı arasında tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklarında kullanıldığı kavgada M.Ş. ve M.G. çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Güçlükle ayrılan taraflardan yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Polis
ekiplerinin tahkikatı sürüyor. - BURSA
Eğlence mekanlarına 250 polisle gece yarısı baskını! "Bana mermi yutturup, cinsel tacizde bulundu" deyip arkadaşını öldüren gence müebbet talebi Esnafı sahte parayla dolandıran kadın her yerde aranıyor! Alkollü sürücüyle polis arasında ilginç diyalog: Kız arkadaşım çok istedi kıramadım