Son Dakika Haberleri: Alacak verecek davasında kan aktı
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Alacak verecek davasında kan aktı

1 saat önce

Bursa'da iş yeri sahibi ve kiracı arasında yaşanan alacak verecek tartışmasında kan aktı.

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Bursa'da iş yeri sahibi ve kiracı arasında yaşanan alacak verecek tartışmasında kan aktı. Bıçakların kullanıldığı tartışmada 2 kişi yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı. Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden iş yeri sahibi ile kiracı arasında tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklarında kullanıldığı kavgada M.Ş. ve M.G. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Güçlükle ayrılan taraflardan yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.
(İHA)
İnegöl, Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:10 Kaynak: İHA
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