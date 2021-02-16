Alacak-verecek kavgasında silahlar çekildi! 2 kişi bacaklarından vurularak yaralandı - Son Dakika

Alacak-verecek kavgasında silahlar çekildi! 2 kişi bacaklarından vurularak yaralandı

16.02.2021 01:11

Adana'da bir apartman dairesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada Faruk Ç. ve Selahattin A., bacaklarından tabanca ile vurularak yaralandı. Selahattin A. yaralı şekilde kaçmak isterken, 100 metre sonra bayıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71335 Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Faruk Ç., gece saatlerinde evine gelen kimliği belirsiz kişilerle iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

YARALI HALDE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine şüpheliler, Faruk Ç. ve bu sırada evde bulunan Selahattin A.'yı tabanca ile yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Faruk Ç., evde ambulans beklerken, Selahattin A. ise dışarıya çıkıp, kaçmaya çalıştı. Faruk Ç., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Alacak-verecek kavgasında silahlar çekildi! 2 kişi bacaklarından vurularak yaralandı

EVDEN KAÇTIKTAN 100 METRE SONRA BAYILDI

Bu sırada vatandaşlar, olayın meydana geldiği evin yaklaşık 100 metre uzağında yerde baygın halde yatan Selahattin A.'yı görüp, durumu bölgedeki polislere haber verdi. Polislerin durumu bildirmesi üzerine Selahattin A. da ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Selahattin A.'nın, polislere kavgayı ayırmak isterken bacağından yaralandığını söylediği öne sürüldü. Tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Alacak-verecek kavgasında silahlar çekildi! 2 kişi bacaklarından vurularak yaralandı

Çukurova, Ambulans, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Alacak-verecek kavgasında silahlar çekildi! 2 kişi bacaklarından vurularak yaralandı - Son Dakika


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