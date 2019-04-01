Son Dakika Haberleri: Alacak Verecek Kavgası: 5 Yaralı, 10 Gözaltı

Alacak Verecek Kavgası: 5 Yaralı, 10 Gözaltı

1 saat önce

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 5 kişi sopa ve yumruk darbeleri sonucunda yaralanırken 10 kişi ise gözaltına alındı.

Alacak Verecek Kavgası: 5 Yaralı, 10 Gözaltı, System.String[]
Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 5 kişi sopa ve yumruk darbeleri sonucunda yaralanırken 10 kişi ise gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Koşu Parkı yakınlarında iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Yaşanılan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şahıslar bir birine yumruk ve sopalarla saldırdı. 5 Kişinin darp neticesi yaralandığı kavga yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavga eden şahıslar tek tek etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İş yerlerinin de zarar gördüğü kavga olayında çevik kuvvet polis ekipleri ile özel hareket polis ekipleri hazır bekledi. Darp neticesi yaralanan 5 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kavgaya karışan 10 kişi ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:31 Kaynak: İHA

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