ADANA-ALACAK-VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ 4 YARALI - Son Dakika
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ADANA-ALACAK-VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ 4 YARALI

22.03.2022 03:23

ADANA'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 4 kişi vurularak yaralandı.

ADANA'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 4 kişi vurularak yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet O., yanındaki arkadaşı Atakan A. ile birlikte alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu Erdem K.'nın evinin önüne geldi. İkili, telefonla aradıkları Erdem K.'yı konuşmak için dışarıya çağırdı. Alacak-verecek meselesi yüzünden sokakta tartışmaya başlayan taraflar, kavga etmeye başladı. Kavga sesleri üzerine dışarıya çıkan baba İlhami K. ve kardeşi Emre K. da olaya karışınca kavga büyüdü. İki grup, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Çıkan çatışmada Erdem K., kardeşi Emre K., babası İlhami K. ile husumetlisi Ahmet O., vücutlarının çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Ahmet O., yanındaki arkadaşı tarafından otomobil ile Çukurova Devlet Hastanesi'ne, baba ve iki oğlu ise olay yerine çağrılan ambulans ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kurusıkıdan bozma tabanca, 3 adet şarjör ve onlarca boş tabanca kovanı buldu. Tabanca, şarjör ve boş kovanlar, kriminal inceleme için emniyete götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

ADANA-ALACAK-VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ 4 YARALI
ADANA-ALACAK-VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ 4 YARALI
ADANA-ALACAK-VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ 4 YARALI
ADANA-ALACAK-VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ 4 YARALI
ADANA-ALACAK-VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ 4 YARALI
ADANA-ALACAK-VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ 4 YARALI
ADANA-ALACAK-VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ 4 YARALI
ADANA-ALACAK-VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ 4 YARALI
ADANA-ALACAK-VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ 4 YARALI
ADANA-ALACAK-VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ 4 YARALI
ADANA-ALACAK-VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ 4 YARALI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA-ALACAK-VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ 4 YARALI - Son Dakika


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