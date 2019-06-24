Son Dakika Haberleri: Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 5 yaralı
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Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

1 saat önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir parkta meydana gelen iki grup arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir parkta meydana gelen iki grup arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi'nde aralarında alacak verecek sorunu olan iki grup ASKİ yanında bulanan parkta bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bir anda pompalı tüfeğin de kullanılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda L.Y., B.Y., M.G., K.Ö. ve M.Y. isimli kişiler yaralandı. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda olayın zanlılarının E.Ü. ve E.Ü. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken yaralılardan L.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
(İHA)
Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 5 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
ASKİ, Ankara, Sincan, Güncel
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