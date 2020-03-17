Alacak verecek kavgasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alacak verecek kavgasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Alacak verecek kavgasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

6 saat önce

Konya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada dayısı tarafından bıçaklanarak öldürülen gencin bıçakla yaralanan arkadaşı da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alacak verecek kavgasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti, System.String[]

Konya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada dayısı tarafından bıçaklanarak öldürülen gencin bıçakla yaralanan arkadaşı da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli 2 kardeş sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, dün gece saatlerinde Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Leylek Hasan Dede Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ö. ve ağabeyi Adem Ö. aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen Tunahan Özcan'ı (19) telefonla arayarak borçlarını ödemesini istedi. Bunun üzerine Tunahan Özcan, arkadaşı Ömer Uğur ile birlikte dayısı Hüseyin Ö.'nün (32) evine gitti. Dayı ve yeğeni arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hüseyin Ö. yanında bulunan bıçakla Tunahan Özcan'ı ve arkadaşı Ömer Uğur'u kalbinden bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Tunahan Özcan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalbine bıçak darbesi alan Ömer Uğur da tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti.


Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tunahan Özcan'ı öldüren ve arkadaşını ağır yaralanan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde olayın şüphelisi olduğu belirlenen Tunahan Özcan'ın dayısı Hüseyin Ö. ile kavgaya karışan ağabeyi Adem Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırma sonunda cinayette kullanılan suç aleti bıçak da ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Selçuklu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:40 Kaynak: İHA
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