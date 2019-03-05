Alacak Verecek Kavgasında Kan Aktı
58 dakika önce
Malatya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Malatya
'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Battalgazi
ilçesine bağlı Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halfettin Mahallesi İyiliksever sokak üzerinde Ö.T.Ç. (51) ile M.E. (24) alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda Ö.T.Ç. karnının sol kısmına M.E. ise bacaklarına aldığı beş bıçak darbesi sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemede bulunurken yaralı şahıslar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
(Hasan Eryılmaz/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:36 Kaynak: İHA
Yabancı Dil Bilen Bekçiler İşbaşı Yaptı
Çete Lideri Sevgilisini Bile Dolandırmış
Damadını Öldüren Kayınpederden Kan Donduran İfade: Kızıma Mermi Yutturmuş, Baldızına 'Seni Alacağım' Demiş
Kocaeli Çaldıkları İş Makinesini İnternette Satışa Çıkarınca Yakalandılar