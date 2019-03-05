Son Dakika Haberleri: Alacak Verecek Kavgasında Kan Aktı

Alacak Verecek Kavgasında Kan Aktı

58 dakika önce

Malatya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

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Malatya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halfettin Mahallesi İyiliksever sokak üzerinde Ö.T.Ç. (51) ile M.E. (24) alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda Ö.T.Ç. karnının sol kısmına M.E. ise bacaklarına aldığı beş bıçak darbesi sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemede bulunurken yaralı şahıslar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

Battalgazi, Polis, Malatya, Güncel
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