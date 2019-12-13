Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1 yaralı - Son Dakika

Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1 yaralı

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki akraba aile arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kadın yaralandı.

Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki akraba aile arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kadın yaralandı.


Olay, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çerçi ve Kesmekaya kırsal mahalleleri arasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, alacak meselesi nedeniyle aralarında bir süredir husumet bulunan İren ve Kobay aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine silahla ateş açtı. Kavgada Hazal K. adlı kadın, kim tarafından ateşlendiği henüz öğrenilemeyen silahtan çıkan mermiyle yaralandı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay yerine ve hastaneye sevk edilen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, Hasan ve Sefer İ.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:33 Kaynak: İHA
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