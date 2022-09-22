Motosikletliye ateş açıp yoldan geçenin ölümüne neden olan 2 şüpheli tutuklandı

ADANA'da kendilerine 2 bin lira borçlu olduğunu söyledikleri Mehmet Özdemir'i (20) motosikletle giderken tabancayla vurup yaralayan, bu sırada yoldan geçen Suriye uyruklu Muhammed Abdurrahman Acem'i (33) de göğsünden vurup ölümüne neden olan Kadir Sümer (28) ile kuzeni Uğur Sümer (25), yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 31 Ağustos günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Sümer, telefonla aradığı Mehmet Özdemir'den 2 bin lira borcunu ödemesini istedi. Özdemir, olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Telefonu kapatan Kadir Sümer, kuzeni Uğur Sümer ile birlikte motosiklete binip, Mehmet Özdemir'in yanına gitti. Kadir ile Uğur Sümer, sokakta motosikletle seyir halindeki Özdemir'e tabancalarla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Özdemir'in bacağına ve bu sırada sokakta yürüyen Suriye uyruklu Muhammed Abdurrahman Acem'in göğsüne isabet etti. Şüpheliler, motosikletle kaçtı.

OPERASYONLA YAKALANDILARÇevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Özdemir ile Acem ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralılardan Muhammed Abdurrahman Acem, 3 Eylül günü yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan Mehmet Özdemir ise taburcu edildi.Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin eşkallerini belirledi. Ekipler, 2 gün önce Hürriyet Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheliler, borcunu ödemesi için Mehmet Özdemir'in yanına gittiklerini, rastgele ateş açtıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir ve Uğur Sümer, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.