Alacak-verecek kavgasında yaralanan şahıs hayatını kaybetti
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Zonguldak'ta alacak-verecek meselesi sebebiyle bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:18 Kaynak: İHA
'ta alacak-verecek meselesi sebebiyle bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay öğlen saatlerinde Kozlu
ilçesi Mithat Akif Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Alacak-verecek meselesi nedeniyle Sabahatdin K. ile tartışan Metin A., aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanmış, BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılmıştı. Metin A., hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Zanlının emniyetteki sorgusu ise sürüyor. - ZONGULDAK
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