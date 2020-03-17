Alacak verecek kavgasında yeğenini öldürdü, arkadaşını ağır yaraladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alacak verecek kavgasında yeğenini öldürdü, arkadaşını ağır yaraladı - Son Dakika

Alacak verecek kavgasında yeğenini öldürdü, arkadaşını ağır yaraladı

6 saat önce

Konya'da aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada yeğenini bıçaklayarak öldüren ve yeğeninin arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli 2 kardeş polis tarafından gözaltına altına alındı.

Alacak verecek kavgasında yeğenini öldürdü, arkadaşını ağır yaraladı, System.String[]

Konya'da aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada yeğenini bıçaklayarak öldüren ve yeğeninin arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli 2 kardeş polis tarafından gözaltına altına alındı.


Olay, dün gece saatlerinde Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Leylek Hasan Dede Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ö. ve ağabeyi Adem Ö., aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen Tunahan Özcan'ı (17) telefonla arayarak borçlarını ödemesini istedi. Bunun üzerine Tunahan Özcan, arkadaşı Ömer U. ile birlikte dayısı Hüseyin Ö.'nün (32) evine konuşmak için gitti. Dayı ve yeğeni arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hüseyin Ö., yanında bulunan bıçakla Tunahan Özcan'ı ve arkadaşı Ömer U.'yu kalbinden bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Tunahan Özcan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalbine bıçak darbesi alan Ömer U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tunahan Özcan'ı öldüren ve arkadaşını ağır yaralanan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde olayın şüphelisi olduğu belirlenen Tunahan Özcan'ın dayısı Hüseyin Ö. ile kavgaya karışan ağabeyi Adem Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırma sonunda cinayette kullanılan suç aleti bıçakta ele geçirildi.


İfadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin "Borcumu istemek için yeğenimi aradım. Telefonda tartıştık kapattık daha sonra bizim evin oraya geldi. Çıkan tartışmada yeğenimi ve arkadaşını bıçakladım" dedikleri öğrenildi.


İşlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Konya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:46 Kaynak: İHA
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