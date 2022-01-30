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Alacak verecek meselesi cinayetinde yeni görüntüler! Yaşlı adam yerde sürünerek son nefesini verdi - Son Dakika

Alacak verecek meselesi cinayetinde yeni görüntüler! Yaşlı adam yerde sürünerek son nefesini verdi

30.01.2022 11:21

Kağıthane'de 61 yaşındaki kıraathane sahibi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan cinayet, saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde yaşlı adamın yerde sürünerek son nefesini verdiği görülüyor.

Korkunç olay, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kıraathane sahibi Cemal Aslan ile Yunus T. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Sokak ortasında kanlı infaz! Yaşlı adam yerde sürünerek son nefesini böyle verdi

KARDEŞİ ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Tartışmanın büyüyerek sokağa taşması üzerine Yunus T. silahını çekerek Aslan'a doğrulttu. O esnada İsmet T. araya girerek kardeşini sakinleştirmek istedi. Ancak T.'nin üzerine gelmesi üzerine çıkan arbedede Cemal Aslan, karın boşluğundan tabancayla vurularak ağır şekilde yaralandı. Saldırgan olaydan sonra kaçarken, yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sokak ortasında kanlı infaz! Yaşlı adam yerde sürünerek son nefesini böyle verdi

SÜRÜNEREK SON NEFESİNİ VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, ağır yaralı Aslan'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Cemal Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Saldırganın kardeşi İsmet T.'yi gözaltına alınarak ifadesi alınırken, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan İsmet T. sevk edildiği adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, saldırgan emniyette "kasten yaralama", "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "açıktan hırsızlık" ve "çocuğa cinsel istismar" suçlarından kaydı bulunan Yunus T.'yi yakalamak için Beyoğlu Örnektepe'deki evine baskın düzenledi. Baskında T. yakalanamazken evde yapılan aramalarda ise suç unsuruna rastlanılamadı.

Sokak ortasında kanlı infaz! Yaşlı adam yerde sürünerek son nefesini böyle verdi

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, cinayet zanlısı Yunus T.'yi dün öğle saatlerinde tespit edilen bir adreste kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Yunus T., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cemal Aslan, Kağıthane, Cinayet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alacak verecek meselesi cinayetinde yeni görüntüler! Yaşlı adam yerde sürünerek son nefesini verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alacak verecek meselesi cinayetinde yeni görüntüler! Yaşlı adam yerde sürünerek son nefesini verdi - Son Dakika
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