ALACAK VERECEK MESELESİ KANLI BİTTİ: 1 AĞIR YARALI

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, aralarında alacak verecek meselesi olduğu ileri sürülen 2 kişinin tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, göğsüne 3 kurşun isabet eden N.S. ağır yaralandı.

Olay, bu sabah saat 04.00 sırlarında Yenikale Mahallesi Korkmaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarından önceden alacak verecek meselesi olan T.P. ile N.S. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu, T.P. yanında bulundurduğu tabancayı çıkartarak N.S.'ye ardı ardına ateş etti. Göğsüne 3 kurşun isabet eden N.S. kanlar içerisinde yere yığılırken, T.P. ise suç aleti ile olay yerinden kaçtı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan bir doktor, silah seslerini duyunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Evinden çıkan doktor, N.S.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaralıyı ambulansa alarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti. Tedavi altına alınan N.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası Polis ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

ARKADAŞINDAN YARDIM İSTEDİ

Öte yandan, olay sonrası kaçan T.P.'nin bir arkadaşını arayarak N.S. ile tartıştıklarını, tartışma büyüyünce de tabancasını çıkartarak N.S'ye. ateş ettiğini söylediği belirtildi. Arkadaşının konuşmasının ardından 155 Polis İmdat ihbar hattını arayan T.P. suçunu itiraf ederek suç aleti ile birlikte teslim oldu. T.P. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.