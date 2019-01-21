Son Dakika Haberleri: Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: 1 Ölü

Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: 1 Ölü

2 saat önce

Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, borçlusundan alacağını isteyen Hüseyin Boğan aracının içinde silahla vurularak öldürüldü.

Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: 1 Ölü, System.String[]
Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, borçlusundan alacağını isteyen Hüseyin Boğan aracının içinde silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Şehitkamil ilçesi 25 Aralık Mahallesi'nde yaşandı. Hüseyin Boğan sabaha karşı alacaklı olduğu bir şahısla tartıştı. Tartışma sonrası aracında oturan Boğan, silahla vurularak öldürüldü. Olaya yerine gelen polis ve 112 Acil sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Hüseyin Boğan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis cinayetle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:04 Kaynak: İHA

Aralık, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa
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