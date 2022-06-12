Alacak verecek meselesi kanlı bitti - Son Dakika
Üye Girişi

Alacak verecek meselesi kanlı bitti

12.06.2022 01:27
Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Alacak verecek meselesi kanlı bitti Kocaeli'de alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti

KOCAELİ - Kocaeli'de alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Kartepe ilçesine bağlı Sarımeşe Mahallesi Paşadağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan E.D. ile M.A., cadde üzerinde bir araya geldi. İkilinin bir süre devam eden tartışmasından sonra M.A., silahını çıkarıp E.D.'ye kurşun yağdırdı. E.D., göğsüne ve kalçasına isabet eden kurşunlarla yaralandı. M.A. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.D., sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde M.A. da bir süre sonra yakalandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti
Alacak verecek meselesi kanlı bitti
Alacak verecek meselesi kanlı bitti
Alacak verecek meselesi kanlı bitti
Alacak verecek meselesi kanlı bitti
Alacak verecek meselesi kanlı bitti
YORUMLAR
500
Akrabalar arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Akrabalar arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alacak verecek meselesi kanlı bitti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 01:31:25. #1.11#
SON DAKİKA: Alacak verecek meselesi kanlı bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement