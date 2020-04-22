Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 2 yaralı - Son Dakika

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 2 yaralı

-Olay yerinden uzaklaşıp ateş eden şahıs, kaçarken çıkan ayakkabısından teyit edildi

BURSA - Bursa'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma pompalı çatışmaya dönüştü. Kaçarken çıkan ayakkabıdan teyit edildi. 2 kişi yaralandı.

Olay, Bursa merkezinde bulunan İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.D. ile Ö.Ç İnönü Caddesi apart bina altındaki iş yerinde karşı karşıya geldi. İki kişi arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Gittikçe büyüyen kavga neticesinde A.D. iş yerinde bulundurduğu pompalı tüfekle Ö.D'nin bacaklarına doğru 2 el ateş etti. Ö.D., bacaklarına isabet eden saçmalarla yere yığıldı. Ö.D'nin yanındaki arkadaşıysa A.D'ye 3 el ateş ederek olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. Olay yerinden uzaklaşıp ateş eden şahısın kaçarken ayakkabısı çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 ve 155 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 155 ekipleri A.D.'yi Ö.D'yi 122 ekiplerine teslim etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şevket Yılmaz Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden uzaklaşıp ateş eden şahıs, kaçarken çıkan ayakkabısından teyit edildi. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şahıs emniyete götürüldü. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.