Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

Alacak verecek meselesi kanlı bittiGAZİANTEP - Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada borçlusundan alacağını isteyen Hüseyin Boğan aracının içinde silahla vurularak öldürüldü.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti



GAZİANTEP - Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada borçlusundan alacağını isteyen Hüseyin Boğan aracının içinde silahla vurularak öldürüldü.

Cinayet Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi 25 Aralık mahallesinde meydana geldi. Hüseyin Boğan sabaha karşı alacaklı olduğu bir şahısla tartıştı. Tartışma sonrası aracında oturan Boğan, silahla vurularak öldürüldü.

Olaya yerine gelen polis ve 112 Acil sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Hüseyin Boğan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis cinayet olayı ile ilgili geniş çapta soruşturma başlattı.

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