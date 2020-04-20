Alacak verecek meselesi kanlı bitti - Son Dakika

Alacak verecek meselesi kanlı bitti
15 dakika önce
Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle ağır yaraladı.
Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle ağır yaraladı.
Alına bilgilere göre; Dulkadiroğlu İlçesi Ahir Dağı mevkinde bir araya gelen E.K ile arkadaşı Kürşat Azkara, birlikte alkol almaya başladı. Bir süre birlikte oturan ikili arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K, yanında getirdiği av tüfeğiyle arkadaşı Kürşat Azkara'ya ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalar yüzünden yaralanan Kürşat Azkara, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kürşat Azkara'nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, olay sonrası kaçan E.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 03:46 Kaynak: İHA
Son Dakika Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı