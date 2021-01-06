Alacak verecek meselesi kanlı bitti - Son Dakika

Eskişehir'de yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi Asarcıklı Caddesi'nde yaşanan olayda, Erdoğan G. ile daha önceden tanıdığı bir kişi arasında "alacak verecek" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu kimliği tespit edilen şüpheli üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp Erdoğan G.'ye ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Erdoğan G. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan Erdoğan G.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, şüphelinin yakalanması için kent genelinde çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR