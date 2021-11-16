Üye Girişi
Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı

16.11.2021 22:07
Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde alacak verecek nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Pompalı tüfek ve tabancaların da kullanıldığı kavgada 10 şüpheli gözaltına alınırken, olay sırasında bir grubun duvarın arkasına saklanıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Buca ilçesine bağlı Gediz Mahallesi 682/1 sokakta, aralarında borç-alacak meselesi bulunan akraba iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, pompalı tüfekle ve tabancalarla sokak ortasında birbirlerine ateş açtı.

Alacak verecek meselesinden doğan silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Helikopterle de takip edilen olayda 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, mermilerin isabet ettiği bazı araçlarda ise hasar oluştu.

Alacak verecek meselesinden doğan silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Öte yandan, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde; bir grubun, duvarın arkasına saklanıp ateş ettiği yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Alacak verecek meselesinden doğan silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı
Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı
Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı
Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı
Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı
Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı

Silah, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cani baba, eşi 500 lira vermediği için 3 aylık bebeğini döverek öldürmüş 22:09 Cani baba, eşi 500 lira vermediği için 3 aylık bebeğini döverek öldürmüş Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 227 kişi vefat etti, 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi 22:06 Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 227 kişi vefat etti, 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi Stefan Kuntz'dan şaşırtan karar! Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu 21:27 Stefan Kuntz'dan şaşırtan karar! Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu
Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı 20:37 Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar arttı! Ağır kayıplar veren Erivan yönetimi Rusya'dan yardım talep etti 20:25 Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar arttı! Ağır kayıplar veren Erivan yönetimi Rusya'dan yardım talep etti Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti 17:51 Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın 16:47 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar 15:32 Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Son Dakika Haberleri
22:07 Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı
22:06 Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 227 kişi vefat etti, 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi
22:05 Antrenman sırasında kriz geçirip bayılmıştı! Fenerbahçe, Dembele'yi kadrosuna dahil etmek için harekete geçti
22:04 Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda yakalanan Ermenistan askerlerin görüntüleri paylaşıldı
21:26 Stefan Kuntz'dan şaşırtan karar! Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu
21:19 Tekirdağ'da korkunç kaza! Otomobil ile askeri personel servisi çarpıştı: 14 asker yaralı
21:06 Azerbaycan'a saldıran Ermeniler baş edemeyeceklerini fark edince mevzilerinden kaçarken görüntülendi
20:41 Josef de Souza'dan A Milli Takımına destek! Yaptığı paylaşımla taraftarı mest etti
20:05 Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim
20:04 Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu
Eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk işçi hayatını kaybetti Eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk işçi hayatını kaybetti         
22:10
Antrenman sırasında kriz geçirip bayılmıştı! Fenerbahçe, Dembele'yi kadrosuna dahil etmek için harekete geçti Antrenman sırasında kriz geçirip bayılmıştı! Fenerbahçe, Dembele'yi kadrosuna dahil etmek için harekete geçti         
22:06
Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda yakalanan Ermenistan askerlerin görüntüleri paylaşıldı Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda yakalanan Ermenistan askerlerin görüntüleri paylaşıldı         
22:04
Azerbaycan'a saldıran Ermeniler baş edemeyeceklerini fark edince mevzilerinden kaçarken görüntülendi Azerbaycan'a saldıran Ermeniler baş edemeyeceklerini fark edince mevzilerinden kaçarken görüntülendi         
21:06
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, EYT'de yaşanan karışıklıkla ilgili son sözünü söyledi: Gündemde yok AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, EYT'de yaşanan karışıklıkla ilgili son sözünü söyledi: Gündemde yok         
20:26
"Helalleşme" tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru "Helalleşme" tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru         
19:53
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı         
14:38
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 22:17:21. #1.11#
SON DAKİKA: Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement