Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Buca ilçesine bağlı Gediz Mahallesi 682/1 sokakta, aralarında borç-alacak meselesi bulunan akraba iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, pompalı tüfekle ve tabancalarla sokak ortasında birbirlerine ateş açtı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Helikopterle de takip edilen olayda 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, mermilerin isabet ettiği bazı araçlarda ise hasar oluştu.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Öte yandan, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde; bir grubun, duvarın arkasına saklanıp ateş ettiği yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.