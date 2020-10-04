Alacak verecek meselesi kavgasında akrabasını öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu akrabasını av tüfeği ile vurarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.O. ile akrabası Buhra Sain (36) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma esnasında İ.O., av tüfeği ile Sain'i vurdu. Tüfekten çıkan kurşunlar ile aldığı yara sonucunda Sain olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Sain'in hayatını kaybettiği belirlenirken, evin bahçesinde saklandığı yerden çıkarak kaçmaya çalışan İ.O. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Av tüfeği de olay yerinde ele geçirilen İ.O., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna gönderildi.

Hayatını kaybeden Buhra Sain'in cenazesi, Arifiye ilçesinde Bozacı Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA