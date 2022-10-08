Alacak verecek meselesi yüzünden eski çalıştıkları yeri soydular - Son Dakika
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Alacak verecek meselesi yüzünden eski çalıştıkları yeri soydular

08.10.2022 10:44
Alacak verecek meselesi yüzünden eski çalıştıkları yeri soydular

İSTANBUL (İHA) – Bağcılar'da alacak verecek meselesi yüzünden 3 kişi daha önce çalıştıkları işyerinden otomobil parçaları ve çelik kasasını çaldı.

İSTANBUL (İHA) – Bağcılar'da alacak verecek meselesi yüzünden 3 kişi daha önce çalıştıkları işyerinden otomobil parçaları ve çelik kasasını çaldı. Eski işyerini soyan hırsızlar kısa sürede yakalanırken, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Eylül günü Bağcılar'daki oto ticaret merkezindeki bir işyerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli şahıs otomobil parçaları ve çelik kasayı çalarak araçlarına binip olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekipleri iş yeri sahibinin ihbarı üzerine olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede, izlenen güvenlik kamera görüntülerinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.K.(27), H.A.(24) ve B.K.(26) isimli şüpheli şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, çelik para kasası ve bazı oto aksesuarları da ele geçirildi. Hırsızlık suçundan kayıtları olduğu öğrenilen şahısların, işyeri sahibiyle aralarında alacak verecek meselesinden kaynaklı husumet olduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan incelemelerde bulunan çelik kasayı hırsızların açamadığı ve kasanın ise içinin boş olduğu belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Hırsızlık anı kamerada

Alacak verecek yüzünden husumetli olan şahıslar, yeşil otomobilleriyle iş yerine geldi. 3 şahıs, çaldıkları para kasasını ve otomobil parçalarını arabaya koyarken görüntülendi. Daha sonra şahısların olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alacak verecek meselesi yüzünden eski çalıştıkları yeri soydular - Son Dakika

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