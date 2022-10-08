Alacak verecek meselesi yüzünden eski çalıştıkları yeri soydular...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Alacak verecek meselesi yüzünden eski çalıştıkları yeri soydular...Hırsızlık anları kamerada

08.10.2022 10:57

Alacak verecek meselesi yüzünden eski çalıştıkları yeri soydular.

Alacak verecek meselesi yüzünden eski çalıştıkları yeri soydular...Hırsızlık anları kamerada

Bağcılar'da otomobil parçası ve para kasası çalan hırsızlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Bağcılar'da alacak verecek meselesi yüzünden 3 kişi daha önce çalıştıkları iş yerinden otomobil parçaları ve çelik kasasını çaldı. Eski iş yerini soyan hırsızlar kısa sürede yakalanırken, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Eylül günü Bağcılar'daki oto ticaret merkezindeki bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli şahıs otomobil parçaları ve çelik kasayı çalarak araçlarına binip olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekipleri iş yeri sahibinin ihbarı üzerine olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede, izlenen güvenlik kamera görüntülerinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.K.ve B.K.isimli şüpheli şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, çelik para kasası ve bazı oto aksesuarları da ele geçirildi. Hırsızlık suçundan kayıtları olduğu öğrenilen şahısların, işyeri sahibiyle aralarında alacak verecek meselesinden kaynaklı husumet olduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan incelemelerde bulunan çelik kasayı hırsızların açamadığı ve kasanın ise içinin boş olduğu belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Hırsızlık anı kamerada

Alacak verecek yüzünden husumetli olan şahıslar, yeşil otomobilleriyle iş yerine geldi. 3 şahıs, çaldıkları para kasasını ve otomobil parçalarını arabaya koyarken görüntülendi. Daha sonra şahısların olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.

YORUMLAR
500
Yılın ilk 9 ayı trafik kazası bilançosu paylaşıldı: 1683 can kaybı Yılın ilk 9 ayı trafik kazası bilançosu paylaşıldı: 1683 can kaybı Alacak verecek meselesi yüzünden eski çalıştıkları yeri soydular Alacak verecek meselesi yüzünden eski çalıştıkları yeri soydular
Kaynak: İHA

Bağcılar, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alacak verecek meselesi yüzünden eski çalıştıkları yeri soydular...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:27 Murat Yıldırım-Iman Elbani çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi
13:02 Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde sıralama turlarının sonuçları belli oldu: Pole pozisyonu Max Verstappen'in
12:27 Gaziantep'te yatağa bağımlı eşiyle yaşayan adam, evde ölü halde bulundu
12:30 Zincir markette satılan tekne olay oldu! 4 ay önceki fiyatına göre yüzde 27 zamlı satılacak
12:10 Kırım Köprüsü'nün bombalanmasının ardından Rusya'dan açıklama: Kesinlikle güçlü bir yanıt vereceğiz, zamanı geldi artık
11:52 Hindistan'da korkunç kaza! Yakıt kamyonuyla çarpışan otobüsün alev alması sonucu 12 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
11:32 Oyuncu Hande Erçel, kanser tedavisi gören 2,5 yaşındaki yeğeni hakkında konuştu: Her şey güzel gidiyor, inşallah daha da güzel gidecek
11:23 Haftalardır forma yüzü göremiyor! Yıldız futbolcu, devre arasında takımdan ayrılıyor
11:01 180 kilometre hızla giderken 20 yaşındaki genç kızı öldüren alkollü sürücü, 1 yıl sonra tahliye edildi! Acılı aile karara tepkili...
10:54 6 yıl önce satın aldığı arabanın borcu bitmesinin ardından kendisine verilmediğini söyleyen adam isyan etti: 400 bin lira zarardayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 13:50:19. #1.12#
SON DAKİKA: Alacak verecek meselesi yüzünden eski çalıştıkları yeri soydular...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement