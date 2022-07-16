Son dakika haber | Kocaeli'de alacak verecek kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kocaeli'de alacak verecek kavgası: 2 yaralı

16.07.2022 16:01

Son dakika haber... Kocaeli'de alacak verecek kavgası: 2 yaralı Kocaeli'de alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de alacak verecek kavgası: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'de alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kent Konut evlerindeki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 şahıs ikamette bir araya geldi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, elindeki bıçakla Y.A.'yı kolundan yaraladı. Y.A. ise kendisini bıçaklayan şahsı darp ederek yaralanmasına sebep oldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan yaralılardan biri Kocaeli Devlet Hastanesi'ne diğeri ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kocaeli'de alacak verecek kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

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