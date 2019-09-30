Son Dakika Haberleri: Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı vatandaşı ayağından vurdu
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Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı vatandaşı ayağından vurdu

2 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden 2 şahıs arasında çıkan tartışmada kan aktı.

Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı vatandaşı ayağından vurdu, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden 2 şahıs arasında çıkan tartışmada kan aktı.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Sanayi Fuarı 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen İ.B. ve M.Ö. (40) arasında telefonda tartışma çıktı. Daha sonra şahıslar, çıkan tartışma sonrasında buluştu. İ.B. aralarında devam eden tartışma sırasında tabancasını çıkartarak M.Ö.'ye ateş etti. Kurşunun ayağına isabet ettiği M.Ö. kanlar içinde kalırken, İ.B. otomobiline binerek hızla uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan İ.B., İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İ.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine intikal eden ekipler ise olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:18 Kaynak: İHA
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