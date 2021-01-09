Alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü - Son Dakika

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde alacak-verecek meselesinden aracına aldığı kişiyi tabancayla vuran adam emniyete teslim oldu. Ağır yaralanan kişi ise hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana geldi. Ünal Y., alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu Mehmet A.'yı konuşmak için aracına davet etti. Burada tartışmaya başlayan ikiliden Ünal Y., olayın büyümesi üzerine tabancası ile Mehmet A.'ya ateş etti. Daha sonra aracıyla polis merkezine giden katil zanlısı teslim oldu. Ağır yaralanan Mehmet A. ise olay yerine çağırılan 112 acil servis ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polise teslim olan Ünal Y. ve olay sırasında yanında bulunan oğlu Asım Y. gözaltına alındı. - ANKARA