Son Dakika Haberleri: Alacak Verecek Meselesinde Kan Aktı

Alacak Verecek Meselesinde Kan Aktı

1 saat önce

Alacak verecek meselesinde kan aktı Sivas'ta bir kişi alacaklı olduğu kayın biraderini sıktığı üç kurşunla ağır bir şekilde yaraladıSİVAS - Sivas'ta bir kişi alacaklı olduğu kayın biraderini sıktığı 3 kurşunla ağır bir şekilde yaraladı.

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Alacak verecek meselesinde kan aktı
Sivas'ta bir kişi alacaklı olduğu kayın biraderini sıktığı üç kurşunla ağır bir şekilde yaraladı

SİVAS - Sivas'ta bir kişi alacaklı olduğu kayın biraderini sıktığı 3 kurşunla ağır bir şekilde yaraladı.
Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta Merkez ilçeye bağlı Halil Rıfat Paşa Mahallesinde meydana geldi. S.D., Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi önünde alacaklı olduğu kayın biraderi M.Ç ile karşılaştı. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahıslar tartışmaya başladı. S.D belinden çıkarttığı silah ile M,Ç.'ye üç el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.Ç. ambulans ile Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştıra Hastanesi'ne kaldırılırken S.D. suç aletiyle birlikte olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:14 Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa
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