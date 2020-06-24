Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu 2 ağır yaralı - Son Dakika

Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu 2 ağır yaralı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen kavgada silahlar konuştu.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen kavgada silahlar konuştu. Olayda iki kişi ağır yaralanırken, zanlı olay yerinden kayıplara karıştı.

Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi Yolu'nda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Hakkı B. ile Aslan Ç. ve kardeşi Mehmet Ç. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakkı B. üzerindeki silahla Aslan ve Mehmet Ç'ye ateş etti.

Aslan ve Mehmet Ç., başından ve göğsünden ağır yaralandı. Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 ve 155 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi alarak yaşanan olaya müdahale etti. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri aracını bırakıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - BURSA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:00 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu 2 ağır yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

07:55 Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde 07:31 Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı 00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 20:28 Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı 19:40 Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz 19:24 Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı 18:26 Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti 18:14 Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı 16:48 Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var 14:32 Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi 12:27 Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna çıkıştı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
08:02
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
07:44
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
07:31
Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
06:55
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
23:56
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 08:13:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu 2 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]