Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 2 ağır yaralı - Son Dakika

Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 2 ağır yaralı

Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 2 ağır yaralı Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen kavgada silahlar konuştu.

Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 2 ağır yaralı

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BURSA - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen kavgada silahlar konuştu. Olayda iki kişi ağır yaralanırken, zanlı olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi Yolu'nda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Hakkı B. ile Aslan Ç. ve kardeşi Mehmet Ç. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakkı B. üzerindeki silahla Aslan ve Mehmet Ç'ye ateş etti.

Aslan ve Mehmet Ç., başından ve göğsünden ağır yaralandı. Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 ve 155 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi alarak yaşanan olaya müdahale etti. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri aracını bırakıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:26 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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