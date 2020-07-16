Alacak verecek mevzusu için buluşan 3 kişi silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Adana'da, alacak verecek meselesi için buluşma noktasına giden 3 kişi uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.



Olay, Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan Emre B., Sami B. ve Oktay B., alacak verecekli oldukları Hakan A. ile daha önceden konuştukları buluşma noktasına geldi. Üç kişi buluşma noktasında beklediği sırada kimliği öğrenilemeyen bir kişi otomobille geçerken pompalı tüfekle defalarca ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.



Açılan ateş sonucu Emre B., Sami B. ve Oktay B. kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Adana Şehir ve Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.



Olayı gerçekleştiren kişi Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde otomobil ile polisten kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Otomobilde yapılan aramada olayda kullanılan pompalı tüfek bulundu. Polis, yaralama olayın gerçekleştiği yerde 7 adet boş kartuşu incelemek üzere emniyete götürdü. - ADANA