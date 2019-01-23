Son Dakika Haberleri: Alacak Verecek Nedeni ile Tartıştığı Kişiyi Şehrin Göbeğinde Vurdu

Alacak Verecek Nedeni ile Tartıştığı Kişiyi Şehrin Göbeğinde Vurdu

1 saat önce

Alacak verecek nedeni ile tartıştığı kişiyi şehrin göbeğinde vurdu Ağır yaralanan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı Tartıştığı kişiyi vuran şahıs polis ekiplerine teslim olduKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alacak verecek meselesi sebebi ile pakta tartıştığı kişinin...

Alacak verecek nedeni ile tartıştığı kişiyi şehrin göbeğinde vurdu
Ağır yaralanan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Tartıştığı kişiyi vuran şahıs polis ekiplerine teslim oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alacak verecek meselesi sebebi ile pakta tartıştığı kişinin silahla vurduğu 50 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Yeni Cuma Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.E. isimli şahıs, alacak verecek meselesi sebebi ile arasında tartışma olduğu iddia edilen Birol Kırşan ile parkta tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında silahını çıkartan S.E. Birol Kırşan'a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Birol K. yaralanarak yere yığılırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralan Birol Kırşan'a ilk müdahalesini olay yerinde yaparken, S.E. ise olay yerine intikal eden polis ekiplerine teslim oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Kırşan sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kırşan'ın yanında olan bir yakını fenalık geçirdi
Olay sırasında Kırşan'ın yanında olan bir yakını ise fenalık geçirdi. Ekipler tarafından sakinleştirilen kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri merakla olayı izleyen vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Kırşan'ın cansız bedeni otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:10 Kaynak: İHA

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