Alacak-verecek tartışması kanlı bitti! 82 yaşındaki adam kabinden bıçaklanarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alacak-verecek tartışması kanlı bitti! 82 yaşındaki adam kabinden bıçaklanarak hayatını kaybetti

06.06.2022 10:12

İstanbul Beyoğlu'nda 82 yaşındaki bir adamla 69 yaşındaki bir şahıs alacak-verecek meselesinden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavga dönüşmesiyle kalbinden bıçaklanan 82 yaşındaki adam yaşamını yitirirken, kaçan 69 yaşındaki katil zanlısı ise ekipler tarafından bıçakla birlikte yakalandı. Cinayet anları ise kameralara kaydedildi.

Dün saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan 82 yaşındaki Mustafa Gülhacı ile 69 yaşındaki Satılmış E. sokak üzerinde karşılaştı.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

İkili arasında başlayan tartışma bir anda büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Satılmış E. bıçak çekerken, Gülhacı ise tahta parçasıyla kendini savunmaya çalıştı. Yaşanan kavgada Gülhacı, Satılmış E. tarafından kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Cinayet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayın ardından yere kanlar içerisinde yere yığılan Gülhacı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taksim'de özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Hastanede müdahalesi yapılan Gülhacı, sevk edildiği Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, katil zanlısı Satılmış E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Yapılan sokakları karış karış tarayan ekipler, katil zanlısı Satılmış E.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan katil zanlısı hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Emniyette ifadesi alınarak "kasten öldürme" suçundan adli işlemi yapılan Satılmış E. adliyeye sevk edildi.

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Eşi tarafından 7 kez bıçaklandı, bir türlü boşanamadı Eşi tarafından 7 kez bıçaklandı, bir türlü boşanamadı BEYOĞLU'NDA ALACAK VERECEK CİNAYETİ KAMERADA BEYOĞLU'NDA ALACAK VERECEK CİNAYETİ KAMERADA
Kaynak: İHA

Beyoğlu, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alacak-verecek tartışması kanlı bitti! 82 yaşındaki adam kabinden bıçaklanarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alacak-verecek tartışması kanlı bitti! 82 yaşındaki adam kabinden bıçaklanarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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