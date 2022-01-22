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Alacak verecek tartışması kanlı bitti! Biri bıçakladı, diğeri tabancasını çekip vurdu - Son Dakika

Alacak verecek tartışması kanlı bitti! Biri bıçakladı, diğeri tabancasını çekip vurdu

22.01.2022 17:32

Antalya'da 3 gün önce alacak verecek nedeniyle tartışan iki arkadaş, birbirlerini yolda görünce kavga etmeye başladı. Taraflardan biri diğerini bıçakla yaralarken, bir diğeri ise yanındaki tabancayla arkadaşını vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

Alacak verecek meselesi nedeniyle 3 gün önce tartışma çıkan Halis A. ve Yılmaz S., bugün Kepez ilçesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde yolda karşılaştı ve tekrar tartışmaya başladı.

BİRİ BIÇAKLADI, DİĞERİ TABANCAYLA VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya tutuşan arkadaşlardan Halis A., Yılmaz S.'yi çeşitli yerlerinden bıçaklarken, Yılmaz S. de yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla Halis A.'yı yaraladı. İki arkadaş da ağır yaralanırken, silah sesini ve kavgayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İki arkadaşın kavgası kanlı bitti! Biri bıçakladı, diğeri tabancasıyla vurdu

AĞIR YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbarla olay bölgesine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılardan Yılmaz S. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Halis A. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İki arkadaşın kavgası kanlı bitti! Biri bıçakladı, diğeri tabancasıyla vurdu

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDNE VURULDU

Arkadaşı Yılmaz S.'nin tabancasından çıkan mermilerle yaralanan Halis A.'nın vücudunda biri karın bölgesi, üçü sol baldırı ve biri de sağ ayak olmak üzere 5 yara izi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde delil çalışması gerçekleştirdi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Polis, Kepez, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Alacak verecek tartışması kanlı bitti! Biri bıçakladı, diğeri tabancasını çekip vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alacak verecek tartışması kanlı bitti! Biri bıçakladı, diğeri tabancasını çekip vurdu - Son Dakika
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