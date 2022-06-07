Alacak-verecek tartışması kanlı bitti! Çıkan kavgada 4 kişi bıçaklandı - Son Dakika
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Alacak-verecek tartışması kanlı bitti! Çıkan kavgada 4 kişi bıçaklandı

07.06.2022 09:48
Alacak-verecek tartışması kanlı bitti! Çıkan kavgada 4 kişi bıçaklandı

Çankırı'da yaşanan olayda alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olan şahıslar arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ise vatandaşları ayırdı.

Ramazan T., alacak verecek sebebiyle husumetli olduğu Ali İhsan K.'nin evine geldi. Evde şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali İhsan K.'nin evinde bulunan eşyaları dağıtan Ramazan T., dışarı çıktı.

BIÇAK ÇEKİLDİ

Şahıslar arasında çıkan kavga sokakta devam etti. Kavga sırasında Ramazan T., Ali İhsan K.'yi ve araya giren Ali İhsan K.'nın annesi Servinaz K. ile Yusuf K.'yi de bıçakladı. Kavga sırasında Ramazan T.'nin vücudunda kesikler meydana geldi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahıslara müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Alacak verecek kavgasında kan aktı: 4 yaralı Alacak verecek kavgasında kan aktı: 4 yaralı Kan davalı aileler 4 yıl sonra barıştı Kan davalı aileler 4 yıl sonra barıştı
Kaynak: İHA

Ali İhsan Su, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alacak-verecek tartışması kanlı bitti! Çıkan kavgada 4 kişi bıçaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alacak-verecek tartışması kanlı bitti! Çıkan kavgada 4 kişi bıçaklandı - Son Dakika
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