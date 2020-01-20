Alacak verecek tartışmasında bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alacak verecek tartışmasında bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Alacak verecek tartışmasında bir kişi silahla yaralandı

6 saat önce

Beylikdüzü'nde bir şahıs, alacaklısını silahla vurarak yaraladı.

Alacak verecek tartışmasında bir kişi silahla yaralandı, System.String[]

Beylikdüzü'nde bir şahıs, alacaklısını silahla vurarak yaraladı. Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.


Olay saat 13: 30 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre silahlı zanlı, kendisine borcu olan Mustafa D.'yi buluşmak için çağırdı. Cadde üzerinde buluşan ikili bir süre sonra tartışmaya başladı. Borcunu vermesi için Mustafa D.'yi tehdit eden zanlı, bir süre sonra silahını çıkartarak ateş etti. Bacağından yaralanan M.D.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı saldırganı gözaltına aldı.


Yaralı Mustafa D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Beylikdüzü, Çamlık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:41 Kaynak: İHA
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