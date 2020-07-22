Alacak verecek tartışmasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika

Alacak verecek tartışmasında kan aktı: 1 yaralı

Adana'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi pompalı tüfekle ağır yaralandı.

Adana'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi pompalı tüfekle ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi 29011 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, H.G. alacağı olan A.K.'nın evine geldi. Aralarında çıkan tartışma sonrası H.G., yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş ederek A.K.'yı yaraladı. Sırtından yaralanan A.K. sokağa çıkıp yardım istedi. Yaralı adam, olay yerine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldığı bildirildi. - ADANA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi

Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma

'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı

Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak

Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli

Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak

Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına "Mangal yapıyorum" demiş

Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu

Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor

Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti

New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti

Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti

Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu

Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi