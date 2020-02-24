Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: 3 yaralı - Son Dakika

Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: 3 yaralı

6 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: 3 yaralı, System.String[]

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.


Olay, Ortacami Mahallesi Tacettin Paşa Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gömlekhisar Mahallesi Muhtarı olduğu belirtilen Yusuf S (48), Osman T.'nin (56) iş yerine gelerek alacak-verecek yüzümden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf S. silahını çekerek Osman T.'yi bacaklarından vurdu. Osman T.'nin yakınlarının olaya müdahale etmesi üzerine başına vurulan odunla yaralanan Yusuf S. yere düştü. Elinden silahını almaya çalışan İbrahim T.(34) de bu sırada tabancadan çıkan kurşunla bacağından yaralandı.


Olay yerine gelen ambulans ekipleri kavgada yaralanan 3 kişiyi Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Vezirköprü, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

17 yaşındaki genç, annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü
Isparta'da kaybolan 3 liseli kız, Denizli'de otostopla bindikleri araçta görüntülendi Ceren Damar'ın katilinin avukatı skandal sözlerini savundu: Vicdanım çok rahat FETÖ sebebiyle meslekten ihraç edilen adam, karısını öldürdü ancak "akıl sağlığı yerinde olmadığı için" ceza almadı

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 02:01:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]