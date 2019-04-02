Son Dakika Haberleri: Alacak Verecek Tartışmasında Silahlar Konuştu: 1 Ağır Yaralı

Alacak Verecek Tartışmasında Silahlar Konuştu: 1 Ağır Yaralı

1 saat önce

Gaziantep'te aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki kişinin tartışmasında şahıslardan biri silahını çıkartarak diğer şahısa ateş etti.

Alacak Verecek Tartışmasında Silahlar Konuştu: 1 Ağır Yaralı, System.String[]
Gaziantep'te aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki kişinin tartışmasında şahıslardan biri silahını çıkartarak diğer şahısa ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep'in Batıkent Mahallesi Ali İhsan Göğüş Caddesi'ndeki bir havlu dükkanında meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Ali T. ve Ali A.'nın sözlü tartışması kanlı bitti. Ali A., Ali T.'nin iş yerine gelerek tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışmanın dozu artınca Ali A. belindeki silahı çıkararak Ali T.'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. İş yerindeki personellerin çığlıkları üzerine dükkana akın eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali T.'yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken olay yerinden kaçan Ali A.'yı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı belirtildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:18 Kaynak: İHA

Ali ihsan, Gaziantep, 3. Sayfa
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