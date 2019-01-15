Son Dakika Haberleri: Alacakaya'da Okullara Yarım Gün Kar Tatili

Alacakaya'da Okullara Yarım Gün Kar Tatili

43 dakika önce

ELAZIĞ'ın Alacakaya ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün öğleden sonra ara verildi.

Alacakaya'da Okullara Yarım Gün Kar Tatili, System.String[]
ELAZIĞ'ın Alacakaya ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün öğleden sonra ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Alacakaya ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle öğleden sonra okullar tatil edilmiştir" denildi. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:16 Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ, Alacakaya, Güncel
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