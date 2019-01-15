Alacakaya'da Okullara Yarım Gün Kar Tatili
43 dakika önce
ELAZIĞ'ın Alacakaya ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün öğleden sonra ara verildi.
ELAZIĞ'ın Alacakaya
ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün öğleden sonra ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada, "Alacakaya ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle öğleden sonra okullar tatil edilmiştir" denildi. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:16 Kaynak: DHA
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