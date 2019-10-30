Son Dakika Haberleri: Alacaklarının ödenmesini isteyen işçiler, vinçte eylem yaptı
Son Dakika Güncel Alacaklarının ödenmesini isteyen işçiler, vinçte eylem yaptı

Alacaklarının ödenmesini isteyen işçiler, vinçte eylem yaptı

59 dakika önce

İzmir'de bir inşaat firmasından birkaç aydır maaşlarını alamadığını öne süren 17 işçi, kule vince çıkarak eylem yaptı.

Alacaklarının ödenmesini isteyen işçiler, vinçte eylem yaptı, System.String[]

İzmir'de bir inşaat firmasından birkaç aydır maaşlarını alamadığını öne süren 17 işçi, kule vince çıkarak eylem yaptı.

Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan 17 işçi, birkaç aydır maaşlarını alamadıklarını öne sürerek sabah saatlerinde şantiye içerisinde kurulu vince çıktı.

İşçiler, diğer çalışanlar ve yetkililerin ikna çabalarına rağmen vinçten inmeyince durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. İnşaat alanına gelen ekipler, güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin de ikna için uğraştığı işçiler, maaşlarının ödenmemesi halinde vinçten inmeyeceklerini belirtti.

Firma yetkililerinin şantiye alanına gelmesi ve maaşların ödenmesinin ardından işçiler, yaklaşık 7 saatlik eylemlerine son verip vinçten indi.

İzmir, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alacaklarının ödenmesini isteyen işçiler vinçte eylem yaptı, maaşları yattı
Fiat Chrysler ile PSA birleşme görüşmeleri yapıyor Danışmanlarına yer tutturamayan AK Partili vekiller, grup toplantısına erken gitti Deutsche Bank, üçüncü çeyrekte 832 milyon euro zarar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 17:07:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alacaklarının ödenmesini isteyen işçiler, vinçte eylem yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]