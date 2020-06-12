Alacaklı olduğu kişinin kapısına tabancayla gitti, gözaltına alındı - Son Dakika



Alacaklı olduğu kişinin kapısına tabancayla gitti, gözaltına alındı



DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre alacaklı olduğu kişinin kapısına tabancayla gitti. Borçlu kişinin ihbarı üzerine gelen polis, 2'sini de gözaltına aldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, Kurt İsmail Paşa 2'nci Sokak'taki apartmanın 4'üncü katında oturan iddiaya göre alacaklı olduğu kişinin dairesine gelip, tabancayla kapıya dayandı. Borçlu kişi kapıyı açmayıp, polisi aradı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, alacaklı ve borçluyu gözaltına aldı.