Alacaklı olduğu parayı ödemeyen eski iş yerinin camlarını kırdı

ESENYURT'ta eski çalışan, restorandan alacaklı olduğu para ödenmediği için palayla camları kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yenikent Mahallesi'ndeki restoranın eski çalışanı, 8 Haziran Çarşamba saat 22.00 sıralarında alacaklı olduğu paranın ödenmesi için iş yerine geldi. Restoranın devredildiğini öğrenince, alacağını yeni sahibinden istedi. Ancak restoranın yeni sahibi tanımadığı birine para vermeyeceğini söyledi. Oradan öfkeli bir şekilde ayrıldıktan kısa süre sonra, elindeki palayla geri döndü. Restoranın camlarını palayla kırdıktan sonra, kendisini sakinleştirmeye çalışanlara da saldırmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, eski restoran çalışanının ifadesini almak üzere karakola götürdü. Polis çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini de incelemeye aldı.

"ELİNDE SATIR CİNSİ KESİCİ BİR ALET VARDI"Olayın görgü tanığı Ümit Asan, "Elinde satıra benzeyen kesici bir alet vardı. Onunla camlara vuruyordu. Ben ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Bir kez uyardım, dinlemeyince polise bildirdim. Eski çalıştığı yermiş ve alacağı varmış. Dükkan devrolmuş. Eski patrondan alacağını almak için gelmiş. O da, 'Ben sana niye para vereceğim?' diyerek çıkışınca, bunlar oldu" dedi.