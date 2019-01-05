Son Dakika Haberleri: Alacaklılar Adresi Şaşırıp, Komşusu Yerine Kendisinin Evine Gelince Katil Oldu

Alacaklılar Adresi Şaşırıp, Komşusu Yerine Kendisinin Evine Gelince Katil Oldu

1 saat önce

ADANA'da Ali Özgören (43), alacaklı oldukları komşusu yerine yanlışlıkla kendisinin evine gelen kişilerle tartıştı.

Alacaklılar Adresi Şaşırıp, Komşusu Yerine Kendisinin Evine Gelince Katil Oldu, System.String[]
ADANA'da Ali Özgören (43), alacaklı oldukları komşusu yerine yanlışlıkla kendisinin evine gelen kişilerle tartıştı. Ruhsatsız tabancayla ateş açan Özgören, 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

Olay, geçen yıl 26 Aralık'ta Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan K., Bilal K. ve Soner D., alacakları olduğu Abdülmecit Cop'un evi yerine yanlışlıkla bitişikteki Ali Özgören'in evine gitti. Bahçeye girip bağırmaya başlayan şüpheliler, paralarını istedi. Evinin penceresine çıkıp, kimseye borcu olmadığını söyleyen Özgören, bu kişilere gitmelerini söyledi. Çıkan tartışmada Özgören, ruhsatsız tabancasıyla pencereden ateş açtı. Erkan K. olay yerinde öldü, Bilal K. ile Soner D. ise yaralandı. Olaya tanıklık eden Abdülmecit Cop ile katil zanlısı Ali Özgören kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısı Özgören'in kaçmasına ve gizlenmesine yardım eden Abdülmecit Cop'u olaydan kısa süre sonra yakalayarak gözaltına alındı. Cop, yardım ve yataklık suçundan tutuklandı. Polis ekipleri, dün de belirlenen adreslere baskın yapıp, katil zanlısı Ali Özgören'i yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgören de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:40 Kaynak: DHA

Adana, 3. Sayfa
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Alacaklılar Adresi Şaşırıp, Komşusu Yerine Kendisinin Evine Gelince Katil Oldu Ukrayna Polisi Bu Şüpheliyi Arıyor

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