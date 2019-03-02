Son Dakika Haberleri: Alacaklıların Vurduğu Kardeş Öldü, Ağabey Yaralı

Alacaklıların Vurduğu Kardeş Öldü, Ağabey Yaralı

32 dakika önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde, alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Ali Ünlü (28) öldü, ağabeyi Alper Ünlü (29) ise yaralandı.

Alacaklıların Vurduğu Kardeş Öldü, Ağabey Yaralı, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesinde, alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Ali Ünlü (28) öldü, ağabeyi Alper Ünlü (29) ise yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Yeni Mahalle mahallesi yakınlarında meydana geldi. Malatya'da cep telefonu alım satım işiyle uğraşan Ali ve Alper Ünlü kardeşler, iddiaya göre, borçlu oldukları kişilerden kaçarak, bir hafta arayla Aydın'ın Didim ilçesine geldi. Ünlü kardeşlerin borçlu olduğu kişiler, iz sürerek dün Didim'e geldi, iki kardeşin kaldıkları yeri öğrendi. Ali Ünlü ve kardeşi Alper Ünlü ile yanlarına gelen 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Ünlü kardeşler tabancayla yaralandı, silahlı 4 kişi ise kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki kardeşi Didim Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahale sonrası Ünlü kardeşler Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olaydan sonra kaçan 4 zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Ağır yaralı Ali Ünlü, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Alper Ünlü ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Alper Ünlü, diğer yakınlarıyla birlikte kardeşinin cenazesini teslim alarak, toprağa vermek üzere Malatya'ya götürdü. Gözaltındaki 4 zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:51 Kaynak: DHA

Ali Ünlü, Aydın, Didim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Veli Arasında Çıkan Kavga Cinayetle Bitti Kasap, Kendisine Küfreden Arkadaşını Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldürdü

Ek Bilgi ve Fotoğraflarla) Sancaktepe'de Soba Zehirlenmesi: 2 Çocuk Öldü Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlara, Elektrikte İndirim Müjdesi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 16:23:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alacaklıların Vurduğu Kardeş Öldü, Ağabey Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]