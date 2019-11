Alacaklılarının elinden kurtulup, iç çamaşırlarıyla akaryakıt istasyonuna böyle sığındı

Antalya'da bir kişi alacaklıları olduğu 3 kişi tarafından bir inşaata kaçırılıp, üzerindeki kıyafetler çıkarılıp zincirle bağlandı

Zincirlerinden kurtulmayı başaran kişi, iç çamaşırlarıyla gittiği lastikçiden yardım istedi

Polis kaçırılan kişiyi inşaata götürüp, geniş çaplı inceleme yaptı

ANTALYA - Antalya'da inşaat ve gayrimenkul işleri ile uğraşan bir kişi, alacaklısı olduğu ileri sürülen 3 kişi tarafından kaçırılıp, bir inşaat deposunda zincirle bağlanıp üzerinde sadece iç çamaşırları kalacak şekilde bırakıldığı ileri sürdü. Polis zincirlerden kurtulmayı başarıp lastikçiye sığınan şahsı inşaat deposuna getirip keşif yaptırdı.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi'ndeki inşaat halindeki bir villa içinde meydana geldi. İddiaya göre inşaat işiyle uğraşan Ahmet Taşkın, 400 bin lira ve 70 bin dolar borçlu olduğu S.S ve iki adamı tarafından kaçırıldı. A.T, otomobille Altınkale Mahallesi'nde terkedilmiş bir villa inşaatına getirildi. İddiaya göre S.S. ve iki adamı A.T'yi burada araçtan indirip yaklaşık 200 metre ilerideki villanın havuz bölümünün karanlık deposuna indirdi. Alacaklılarının A.T'yi üzerinde sadece iç çamaşırlarıyla bıraktığı ve bir eski koltuğa zincirle bağladığı öne sürüldü. Bir süre sonra zincirleri gevşetip kurtulan A.T, iç çamaşırlarıyla yakındaki bir petrol istasyonuna giderek yardım istedi. Buradaki lastikçiden kıyafet alan daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri A.T'in ifadesine başvurdu. Bir hayli üzgün olduğu görülen A.T'yi polis, olayın gerçekleştiği villa inşaatına geri götürdü. Polislere olayı anlatan A.T, daha sonra bağlandığı depoya olay yeri inceleme ekiplerinin eşliğinde indirildi. Gece karanlığında depo içinde delil araması yapan polis daha sonra A.T'yi polis merkezine götürdü. Polis şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan A.T'nin iç çamaşırlarıyla lastikçiye gelmesi güvenlik kamerasına yansıdı.