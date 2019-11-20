Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi

ANTALYA'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T., alacaklısı olduğu S.S.'nin azmettirdiği iddia edilen 2 kişi tarafından kaçırılıp, götürüldüğü inşaat villasında, kıyafetleri çıkarılarak, zincirle bağlanıp, dövüldü. Kendi imkanlarıyla zincirden kurtulup iç çamaşırlarıyla gittiği iş yerinden polisi arayarak yardım isteyen Ahmet T.'nin bu anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce birlikte gayrimenkul işi yapan Ahmet T. ile S.S. arasında, para meselesi yüzünden husumet oluştu. S.S., Ahmet T.'den alacağı olduğunu iddia ettiği 400 bin TL ile 70 bin Dolar'ı istedi, ancak alamadı. S.S.'nin azmettirdiği iddia edilen iki kişi, Ahmet T.'yi kaçırarak Altınkale Mahallesi'nde inşaat halindeki villanın bodrum katına götürdü. İki şüpheli, elbiselerini çıkardıkları Ahmet T.'yi zincirle bağlayıp, dövdü. Şüpheliler, bir süre sonra Ahmet T.'yi bırakıp gitti.

Kendi imkanlarıyla zincirlerinden kurtulan Ahmet T., iç çamaşırlarıyla yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir iş yerine kadar gidip, lastik tamiri yapan Yusuf Özkan 'dan polisi aramasını istedi. Gelen polis ekibi, Ahmet T.'nin ifadesine başvurdu. Ekipler, aldıkları bilgiler doğrultusunda villanın bodrum katında inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Lastik tamircisi Yusuf Özkan'ın verdiği giysileri giyen Ahmet T., daha sonra işlemleri için polis merkezine götürüldü.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA YARDIM İSTEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Ahmet T.'nin iç çamaşırlarıyla iş yerine gelip yardım istediği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerine üzerinde iç çamaşırları ile gelen Ahmet T.yi görünce şaşırdığını söyleyen Yusuf Özkan, "İş yerime gelip gasbedildiğini söyledi. O şekilde görünce zaten çok üzüldüm. Elbiselerimi verip, polis çağırdım. Yerimde kim olsa aynısını yapardı. Yalnızca insanlık görevimi yaptım" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.