Son Dakika Haberleri: Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (2)
Son Dakika Güncel Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (2) - Son Dakika

Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (2)

6 saat önce

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIAntalya'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürüldükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (2), System.String[]

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürüldükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheliler D.Y., E.O., B.S., M.S.S. ve B.S. adliyeye sevk edildi.Akraba olan B.S., M.S.S. ve B.S. polisteki ifadelerinde, Ahmet T. ile konuşmak için buluştuklarını, alıkoyma olayıyla ilgileri bulunmadığını savundu. Ahmet T.'yi zincirle bağlayıp demir copla dövdükleri ileri sürülen D.Y ve E.O. ise susma haklarını kullanarak, ifade vermedi.


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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:00 Kaynak: DHA
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