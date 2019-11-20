Son Dakika Haberleri: Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (3)
Son Dakika Güncel Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (3) - Son Dakika

Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (3)

6 saat önce

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAntalya'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürdükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı ileri sürülen D.Y., E.O., B.S., M.S.S. ve B.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.

Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (3), System.String[]

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürdükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı ileri sürülen D.Y., E.O., B.S., M.S.S. ve B.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.


Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlk kez işiten bebeklerden biri güldü, diğeri ağladı
Ayşenur'un intiharına neden olmakla suçlanan kuzeninin ilk sözleri: Esas cinayet şüphelisini araştırın İranlı adam saatlerce kaldırımda cansız manken gibi bekledi Antalya'da eski eş vahşetinden kurtulan Oya Aydoğdu'ya cezaevinden korkutan mektup

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 02:49:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]