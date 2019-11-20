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Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (3)
6 saat önce
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAntalya'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürdükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı ileri sürülen D.Y., E.O., B.S., M.S.S. ve B.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:11 Kaynak: DHA
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Antalya'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürdükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı ileri sürülen D.Y., E.O., B.S., M.S.S. ve B.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.
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