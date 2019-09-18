Son Dakika Haberleri: Alacaklısına sinirlenip kendi bacağına kurşun sıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Alacaklısına sinirlenip kendi bacağına kurşun sıktı

1 saat önce

Alacaklısına sinirlenip kendi bacağına kurşun sıktıERZİNCAN - Erzincan'da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden uğradığı hakaretlere sinirlenip kendi bacağına sıktı.

Alacaklısına sinirlenip kendi bacağına kurşun sıktı

ERZİNCAN - Erzincan'da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden uğradığı hakaretlere sinirlenip kendi bacağına sıktı.

Olay, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında boş bir alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan'da bir şahıs borçlu olduğu şahısların hakaretlerine maruz kaldı. Beline tabanca takıp karşı tarafın bulunduğu yere gitmek üzereyken şahıs aile yakınları tarafından durduruldu. Gitmesi engellenen şahıs öfkelenerek tabancayla kendi bacağına ateş etti. Diz kapağının altından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Suç aleti tabanca ele geçirildi.

Alacaklısına sinirlenip kendi bacağına kurşun sıktı

Erzincan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı
İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış Talihsiz koca, karısının söylediklerine dayanamayıp kalp krizi geçirdi Olçok, Tamince kararından sonra Adalet Bakanlığına teşekkür etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 20:37:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alacaklısına sinirlenip kendi bacağına kurşun sıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]